Коронавирус в Тамбове, новости на 31 июля: треть заразившихся болеют бессимптомно

31 Июль 2020 2020-07-31T11:31:53+03:00

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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом составляет на сегодняшний день, 31 июля, 5990 человек. При этом 2104, или почти треть от общего числа заразившихся, перенесли заболевание бессимптомно. 511 человек выздоровели, 35 умерли.

За последние сутки в регионе 31 новый случай COVID-19. Среди заразившихся 11 мужчин и 20 женщин в возрасте от 28 до 89 лет.

- На госпитализации находится 251 человек, из них диагноз «пневмония» у 204 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU