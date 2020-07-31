2020-07-31T11:31:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 31 июля: треть заразившихся болеют бессимптомно

Всего в области диагноз COVID-19поставили 5990 людям
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом составляет на сегодняшний день, 31 июля, 5990 человек. При этом 2104, или почти треть от общего числа заразившихся, перенесли заболевание бессимптомно. 511 человек выздоровели, 35 умерли.

За последние сутки в регионе 31 новый случай COVID-19. Среди заразившихся 11 мужчин и 20 женщин в возрасте от 28 до 89 лет.

- На госпитализации находится 251 человек, из них диагноз «пневмония» у 204 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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