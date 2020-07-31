2020-07-31T10:49:02+03:00
Общество

Тамбовский росгвардеец вернул домой потерявшегося ребенка

6-летний мальчик заигрался и оказался в незнакомом месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребенка вернули материРебенка вернули матери
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В Тамбовской области офицер Росгвардии вернул жительнице Жердевского района потерявшегося ребенка. Начальник вневедомственной охраны этому району, капитан полиции Николай Мещеряков пришел на помощь 6-летнему Егору, который во время прогулки заигрался и не заметил, как оказался один в незнакомом месте. Находясь в своем рабочем кабинете, росгвардеец услышал плач ребенка.

- Выйдя на улицу, офицер увидел напуганного мальчика, который рассказал ему, что потерялся и не может найти свой дом, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.

Мужчина выяснил место жительства ребенка и отвел его домой, к взволнованной матери, которая уже собиралась обратиться в полицию, чтобы найти сына.

Фото управления Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

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