Пожилую тамбовчанку разыскивают по подозрению в мошенничестве

Горожан просят помочь полицейским Фото: УМВД России по Тамбовской области

26 июня около 16 часов в отделении банка на перекрестке улиц Энгельса и Советской города Тамбова женщина, личность которой пока не установлена, попросив разменять купюру, завладела деньгами жителя областного центра.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову выясняют ее личность. Всех, кто узнал женщину на фотографии и видеозаписи, просьба позвонить по телефону дежурной части 72-26-65, 02 или сообщить оперуполномоченному уголовного розыска Владиславу Толмачеву по телефону 8-980-678-58-36.