Тамбовстат набирает переписчиков

30 Июль 2020 2020-07-30T17:59:58+03:00

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В апреле 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. Тамбовчанам старше 18 лет, умеющим работать на планшете, предлагают принять участие в этой кампании. При оформлении на работу будет заключен гражданско-правовой договор.

По информации Тамбовстата, к работам по сбору сведений о населении на территории Тамбовской области будет привлечен 2131 человек. В это число входят 1826 основных переписчиков, которые непосредственно будут ходить по имеющимся адресам, а также 305 человек, которые будут работать на стационарных участках. Еще 320 человек составят резерв переписчиков. Они будут задействованы в работе в том случае, если кто-то из основного состава переписчиков не сможет осуществлять свою деятельность. Кроме того, в процессе проведения ВПН-2021 будут участвовать 305 полевых контролеров.

Во время специального обучения переписчиков научат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если в квартире гуляет компания или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы, например, что такое перепись, а также как используются и защищаются полученные персональные данные.

В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении. Ему запрещено распространять рекламную продукцию и материалы. Кроме того, переписчик не имеет права требовать от опрашиваемого предъявления паспорта либо иных документов, подтверждающих его слова. Также переписчику запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность при заполнении переписного листа.

- Всех желающих ждут в Тамбовстате по адресу: г. Тамбов, проезд Интернациональный, дом 14, каб. 106. Телефон для справок (84752) 72-67-98, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Жителям региона можно обращаться в представительства Тамбовстата в городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU