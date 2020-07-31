2020-07-31T09:42:22+03:00
Общество

В Тамбовском районе уничтожили 7 тонн дикорастущей конопли

Наркотикосодержащее растение сожгли на поле, принадлежащем сельхозпредприятию
Ксения АЛЕШИНА
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Плантацию конопли обнаружили на поле местной сельхозфирмыПлантацию конопли обнаружили на поле местной сельхозфирмыФото: УМВД по Тамбовской области
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В рамках второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» полицейские выявили плантацию дикорастущей конопли площадью около 4,6 гектара на поле местного сельхозпредприятия. Наркотикосодержащее растение было уничтожено огнем.

- Работники сельхозорганизации при помощи трактора и сотрудники полиции уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны, собрали в стога и подожгли. Все собранные наркотикосодержащие растения весом около 7 тонн огнем уничтожены. За процессом уничтожения наблюдали сотрудники полиции и члены районной антинаркотической комиссии, а также глава Тамбовского района Алексей Бородин и члены Общественного совета УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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