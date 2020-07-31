В Тамбовском районе уничтожили 7 тонн дикорастущей конопли

31 Июль 2020 2020-07-31T09:42:22+03:00

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В рамках второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» полицейские выявили плантацию дикорастущей конопли площадью около 4,6 гектара на поле местного сельхозпредприятия. Наркотикосодержащее растение было уничтожено огнем.

- Работники сельхозорганизации при помощи трактора и сотрудники полиции уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны, собрали в стога и подожгли. Все собранные наркотикосодержащие растения весом около 7 тонн огнем уничтожены. За процессом уничтожения наблюдали сотрудники полиции и члены районной антинаркотической комиссии, а также глава Тамбовского района Алексей Бородин и члены Общественного совета УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU