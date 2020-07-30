В Тамбове один пляж не соответствует санитарным нормам
Региональное управление Роспотребнадзора поделилось свежими данными относительно состояния водных объектов. По данным мониторинга на 30 июля, в Тамбове непригодным для купания по микробиологическим показателям оказался пляж «Детский», расположенный на правом берегу канала реки Цны вблизи «Тезикова» моста.
Кроме того, санитарные врачи забраковали 11 пляжей в области.
город Котовск:
-река Цна, пляж «Козий луг» (по микробиологическим показателям);
-река Цна, пляж «Центральный» (по микробиологическим показателям).
Тамбовский район:
- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);
- р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям и по паразитологическим показателям).
Бондарский район:
-р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям );
-пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).
Уметский район:
-пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).
г. Рассказово:
-река Лесной Тамбов, пляж «Чибизовка» (по микробиологическим показателям);
-пруд в районе ул. Меховая фабрика (по санитарно-химическим показателям).
Рассказовский район:
-пруд «Коптевский» с. Коптево (по микробиологическим показателям).
Мордовский район:
-река Питюг р.п. Новопокровка (по микробиологическим показателям).
ИСТОЧНИК KP.RU