В Тамбове один пляж не соответствует санитарным нормам

30 Июль 2020 2020-07-30T17:02:56+03:00

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Региональное управление Роспотребнадзора поделилось свежими данными относительно состояния водных объектов. По данным мониторинга на 30 июля, в Тамбове непригодным для купания по микробиологическим показателям оказался пляж «Детский», расположенный на правом берегу канала реки Цны вблизи «Тезикова» моста.

Кроме того, санитарные врачи забраковали 11 пляжей в области.

город Котовск:

-река Цна, пляж «Козий луг» (по микробиологическим показателям);

-река Цна, пляж «Центральный» (по микробиологическим показателям).

Тамбовский район:

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);

- р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям и по паразитологическим показателям).

Бондарский район:

-р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям );

-пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

Уметский район:

-пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).

г. Рассказово:

-река Лесной Тамбов, пляж «Чибизовка» (по микробиологическим показателям);

-пруд в районе ул. Меховая фабрика (по санитарно-химическим показателям).

Рассказовский район:

-пруд «Коптевский» с. Коптево (по микробиологическим показателям).

Мордовский район:

-река Питюг р.п. Новопокровка (по микробиологическим показателям).

ИСТОЧНИК KP.RU