Полицейские нашли марихуану в тумбочке у жителя Тамбовской области

30 Июль 2020 2020-07-30T17:30:38+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

По делу установлено, что в сентябре прошлого года мужчина нарвал листья дикорастущей конопли–каннабиса (марихуаны), которые принес домой и хранил у себя в тумбочке.

Общая масса изъятого у мужчины наркотического средства в сухом виде составила почти 18 граммов, а это является значительным размером.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU