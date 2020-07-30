Полицейские нашли марихуану в тумбочке у жителя Тамбовской области
В Жердевке суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».
По делу установлено, что в сентябре прошлого года мужчина нарвал листья дикорастущей конопли–каннабиса (марихуаны), которые принес домой и хранил у себя в тумбочке.
Общая масса изъятого у мужчины наркотического средства в сухом виде составила почти 18 граммов, а это является значительным размером.
- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU