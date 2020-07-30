Тамбовчане примут участие в полумарафоне «Забег.РФ»

30 Июль 2020 2020-07-30T15:00:08+03:00

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2 августа в Тамбове состоится спортивное мероприятие «Забег.РФ», которое одновременно, в 9 часов утра стартует в разных городах страны. Предполагается, что участие в нем примут десятки тысяч человек. Среди городов будут определять победителя полумарафона, он получит почетный титул беговой столицы России. В 2019 году его завоевала Казань. Выбирать город-победитель будут по трем критериям: средний показатель дистанции, которую пробегут участники из этого города, средняя скорость бегунов, а также соотношение количества участников полумарафона ко всему населению города.

В Тамбове дистанции марафона будут проходить по набережной. Из-за этого с 21 часа 1 августа запретят парковку автомобилей на улице Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной; на улице Набережной, на участке от улицы М. Горького до улицы Уборевича; на улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной; на улице Уборевича, на участке от улицы Советской до улицы Набережной; – по улице Андреевской, на участке от улицы Уборевича до улицы Уральской.

2 августа с 8 часов 30 минут и до окончания полумарафона на тех же участках улиц движение будет полностью перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU