Могилу Ивана Мичурина отреставрируют за 5,6 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T16:29:04+03:00

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Как сообщает региональное управление Госохраны, для проведения работ уже выбрали подрядчика. По итогам проведенных конкурсных процедур реставрацию выполнит ООО «Наследие». Сумма заключенного с фирмой контракта составляет 5,6 млн рублей. Финансировать проект будут из областного бюджета.

- Согласно техническому заданию, в ходе выполнения работ будут переложены гранитные плиты портала и площадка могилы с переустройством основания, очищена облицовка портала, приведена в порядок штукатурка кирпичного ограждения по всему периметру территории со шпаклевкой и окраской. Также будут отремонтированы металлические решетки ограждения, проведены покрасочные работы, заменены покрытия дорожек с переустройством основания, восстановлены газоны и цветники, заменены светильники на территории мемориального комплекса, - сообщает управление по охране ОКН Тамбовской области.

Закончить все эти работы планируется к 1 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU