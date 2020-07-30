2020-07-30T16:29:04+03:00
Общество

Могилу Ивана Мичурина отреставрируют за 5,6 млн рублей

Завершить работы на памятнике федерального значение планируют к 1 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Могила Ивана Мичурина является памятником федерального значенияМогила Ивана Мичурина является памятником федерального значения
Изменить размер текста:

Как сообщает региональное управление Госохраны, для проведения работ уже выбрали подрядчика. По итогам проведенных конкурсных процедур реставрацию выполнит ООО «Наследие». Сумма заключенного с фирмой контракта составляет 5,6 млн рублей. Финансировать проект будут из областного бюджета.

- Согласно техническому заданию, в ходе выполнения работ будут переложены гранитные плиты портала и площадка могилы с переустройством основания, очищена облицовка портала, приведена в порядок штукатурка кирпичного ограждения по всему периметру территории со шпаклевкой и окраской. Также будут отремонтированы металлические решетки ограждения, проведены покрасочные работы, заменены покрытия дорожек с переустройством основания, восстановлены газоны и цветники, заменены светильники на территории мемориального комплекса, - сообщает управление по охране ОКН Тамбовской области.

Закончить все эти работы планируется к 1 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Могилу Ивана Мичурина отреставрируют за 5,6 млн рублей
В Тамбовской области за полгода нашли 74 поддельные купюры
Тамбовчане примут участие в полумарафоне «Забег.РФ»
В Тамбовском районе утонул 61-летний мужчина
Дом культуры в одном из сел Тамбовщины отремонтируют за 11 млн рублей
В Мичуринском районе торжественно захоронили останки солдата, погибшего в годы ВОВ
62-летняя тамбовчанка избила полицейского сумкой
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 30 июля: число заболевших COVID-19 приближается к 6 тысячам человек
Тамбовчане «обнесли» незапертый гараж и сбыли украденное через «Авито»
Эксперт Сбербанка: к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше
Два человека пострадали в столкновении двух легковушек на тамбовской трассе
Отчет губернатора Тамбовской области Александра Никитина покажут онлайн в интернете
В мичуринском драмтеатре готовятся к открытию нового сезона
Житель Тамбовской области получил условный срок за незаконную рубку дубов
Тамбовчане смогут выбрать участок для голосования на выборах губернатора
Семь улиц Тамбова останутся без света
Тамбовчанин расправился с односельчанином, а затем устроил пожар в его доме, чтобы скрыть преступление
В Тамбовской области мужчина осужден за удар полицейского по лицу
Тамбовчанину грозит до 10 лет колонии за угрозу убийством, разбой и кражу
Ночью на тамбовчанку напал грабитель: женщина лишилась 9 тысяч рублей
Двое детей попали под колеса авто в Тамбовской области
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июля: от COVID-19 вылечили 5 тысяч человек
Лжетурагент обманул тамбовчанку на 560 тысяч рублей
В Тамбовской области определили победителей фестиваля «Вишневарово»
Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии
Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной
Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник
Тамбовчане нашли труп во время купания в реке
Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»