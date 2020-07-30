В Тамбовской области за полгода нашли 74 поддельные купюры

За шесть месяцев этого года в банковской системе Тамбовской области выявили 74 Поддельные купюры. Как отмечают в региональном отделении Центрального банка, наиболее часто по-прежнему подделывают банкноты номиналом 5000 рублей – их выявлено 58. Второе место среди подделок в регионе занимают тысячерублевки – 13 случаев. Найдено 2 подделки достоинством 2000 рублей и одна пятисотрублевая. Кроме того, экспертами Банка России обнаружено 8 подделок номиналом 100 долларов США.

- Банк России продолжает дистанционно обучать кассовых работников: на сайте корпоративного университета Банка России можно изучить материалы по определению признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков, о внешнем оформлении и защитных элементах банкнот, способах их проверки. Эта программа направлена на успешное выявление кассирами фальшивых купюр, – говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тамбовского отделения мегарегулятора Светлана Попова.