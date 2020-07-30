В Тамбовском районе утонул 61-летний мужчина
Вечером 27 июля в селе Черняное Тамбовского района в реке Озеро утонул 61-летний мужчина. Незадолго до происшествия, погибший и его приятель употребляли спиртные напитки. Несмотря на состояние алкогольного опьянения и отговоры товарища, мужчина отправился купаться и вскоре пропал из виду. Его знакомый, оставшийся на берегу обратился за помощью к приятелям, с которыми они начали искать пропавшего на лодке. Не справившись своими силами, местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые утром 28 июля обнаружили тело 61-летнего мужчины в камышах.
- Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи Тамбовского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU