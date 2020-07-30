В Тамбовском районе утонул 61-летний мужчина

30 Июль 2020 2020-07-30T14:38:49+03:00

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Вечером 27 июля в селе Черняное Тамбовского района в реке Озеро утонул 61-летний мужчина. Незадолго до происшествия, погибший и его приятель употребляли спиртные напитки. Несмотря на состояние алкогольного опьянения и отговоры товарища, мужчина отправился купаться и вскоре пропал из виду. Его знакомый, оставшийся на берегу обратился за помощью к приятелям, с которыми они начали искать пропавшего на лодке. Не справившись своими силами, местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые утром 28 июля обнаружили тело 61-летнего мужчины в камышах.

- Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи Тамбовского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU