Дом культуры в одном из сел Тамбовщины отремонтируют за 11 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T13:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Чутановка Кирсановского района в рамках нацпроекта «Культура» идет капремонт здания Дома культуры. Работы оцениваются в 11,3 млн рублей. Кроме того, туда закупят новую мебель и оборудование стоимостью более 1 млн рублей.

- На данном этапе рабочие уже приступили к внутренней штукатурке стен. Облагораживается и прилегающая территория: проводится укладка тротуарной плитки. В ДК полностью заменят старую кровлю, отремонтируют наружные и внутренние стены, полы, потолки, заменят электропроводку. Реконструкция коснется зрительного зала, фойе и коридора. На проведение ремонтных работ по нацпроекту направлено 10,2 млн рублей, большая часть – средства федерального бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Добавим, что ДК в Чутановке построили в 70-е годы прошлого века. С тех пор там не проводились никакие масштабные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU