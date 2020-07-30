2020-07-30T12:53:47+03:00
Общество

В Мичуринском районе торжественно захоронили останки солдата, погибшего в годы ВОВ

На церемонии присутствовали родственники воина
Ксения АЛЕШИНА
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В честь героя также состоялся торжественный митингВ честь героя также состоялся торжественный митингФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Мичуринском районе прошла траурная церемония захоронения останков, пропавшего без вести в 1942 году солдата Ененкова Алекся Андреевича, уроженца села Заворонежское.

- 25 ноября 2019 года при проведении полевой поисковой разведки южнее села Букань Калужской области в лесном массиве были обнаружены останки бойца Красной Армии. Найдены личные вещи: медальон, пробитая каска, саперная лопатка, противогаз, котелок, винтовочные патроны, фрагменты одежды и амуниция. Самой важной находкой стал стандартный бакелитовый медальон образца 1941 года с запиской. После вскрытия капсулы медальона было установлено имя Героя Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Во время траурной церемонии и торжественного митинга личные вещи погибшего солдата передали родственникам. Его останки будут покоиться на кладбище в селе Заворонежское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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