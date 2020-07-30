Коронавирус в Тамбовской области, новости на 30 июля: число заболевших COVID-19 приближается к 6 тысячам человек

30 Июль 2020 2020-07-30T11:18:14+03:00

Чуть больше 5 тысяч заразившихся выздоровели

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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом приближается к шести тысячам человек и составляет на сегодняшний день 5959, из которых уже выздоровели 5039 пациентов, а умерли 35.

За последние сутки, 30 июля, коронавирус выявили у 33 жителей области, среди которых 11 мужчин и 20 женщин в возрасте от 19 до 79 лет, а также двое детей – 11-летняя девочка и 16-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 267 человек, из них диагноз «пневмония» у 221 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU