Тамбовчане «обнесли» незапертый гараж и сбыли украденное через «Авито»

30 Июль 2020 2020-07-30T10:24:05+03:00

На похищенное имущество нашелся покупатель, который в итоге остался и без техники, и без денег

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27 июля полицейские раскрыли совершенную ранее кражу. 20 июля в поселке Первомайский, на улице Титова, двое неизвестных проникли в незапертый гараж местного жителя. Из помещения они унесли бензогенератор марки «Хютер», а также упаковку саморезов и крепежных элементов для ремонта.

Мужчины унесли добычу к себе домой, после чего разместили объявление о продаже бензогенератора на сайте «Авито». На объявление откликнулся житель Кирсанова, который купил технику за 15 000 рублей. Полицейским удалось установить предполагаемых воров. Ими оказались двое 24-летних жителей поселка Первомайский. Мужчин доставили в отдел, где они сознались в краже. Правда, вырученные от продажи чужого бензогенератора деньги они успели потратить. Стражи порядка установили мужчину, который купил похищенную технику и изъяли ее. Покупатель в итоге остался и без бензогенератора, и без денег. Остается лишь надежда на то, что ущерб ему компенсируют сами воры. Изъятую технику возвратят 60-летнему владельцу.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU