Два человека пострадали в столкновении двух легковушек на тамбовской трассе
Авария, в которой пострадали два человека, произошла 29 июля в 11 часов 15 минут на 66 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово», проходящей по территории Уваровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 74-летний водитель автомобиля «Lada-21074» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043», в составе полуприцепа «Бобер», под управлением 55-летнего мужчины.
- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-21043» и 73-летняя пассажирка автомобиля «Lada-21074», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Скорую помощь им оказали на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU