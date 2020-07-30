2020-07-30T09:40:15+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении двух легковушек на тамбовской трассе

Помощь потребовалась водители и одному из и пассажиров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Помощь травмированным в аварии оказали на местеПомощь травмированным в аварии оказали на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали два человека, произошла 29 июля в 11 часов 15 минут на 66 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово», проходящей по территории Уваровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 74-летний водитель автомобиля «Lada-21074» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043», в составе полуприцепа «Бобер», под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-21043» и 73-летняя пассажирка автомобиля «Lada-21074», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Скорую помощь им оказали на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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