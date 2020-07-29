2020-07-29T18:30:09+03:00
Общество

Отчет губернатора Тамбовской области Александра Никитина покажут онлайн в интернете

Старт трансляции – 31 июля в 10 часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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31 июля на заседании Тамбовской областной Думы глава администрации региона Александр Никитин выступит перед депутатами с отчетом о деятельности за 2019 год. Тамбовчане могут посмотреть это выступление в прямом эфире по сети интернет.

- Прямая трансляция будет вестись на портале администрации области www.tambov.gov.ru, сайте Тамбовской областной Думы www.tambovoblduma.ru и в группе «За Никитина» в социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/606988096110594/ . Начало в 10 часов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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