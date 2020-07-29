В мичуринском драмтеатре готовятся к открытию нового сезона

29 Июль 2020 2020-07-29T17:59:59+03:00

В этом году труппу театра пополнили молодые актеры из разных городов России Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Актеры драматического театра города Мичуринска приступили к работе после вынужденного перерыва и отпусков. Известно, что в новом театральном сезоне зрителям представят сразу несколько премьер.

- Главный режиссер Николай Елесин начинает работу над новым спектаклем - комедией «Богатые невесты» по пьесе А.Островского. Этой постановкой театр планирует открыть в сентябре свой 124-ый сезон. Еще одна премьера будет представлена зрителям в начале нового сезона - спектакль «Горка» по одноименной пьесе современного драматурга А. Житковского, режиссер – Сергей Холкин, - сообщли в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Добавим, что в этом году труппу театра пополнили молодые актеры из различных российских городов: Алина Кондрашова, Анна Шадрина, Илья Огиенко. А известная мичуринская актириса Ольга Дикова вернулась на родную сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU