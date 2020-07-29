2020-07-29T16:31:09+03:00
Общество

Тамбовчане смогут выбрать участок для голосования на выборах губернатора

Заявления принимаются с 29 июля по 8 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На выборах главы администрации Тамбовской области, которые состоятся 13 сентября, избиратели смогут проголосовать на любом удобном участке по месту нахождения.

Заявление о голосовании можно подать в любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября, а также в любую участковую избирательную комиссию со 2 до 8 сентября включительно.

Кроме того, все, кто имеет право участвовать в выборах главы администрации Тамбовской области, но находятся в столице, могут подать в пункт приема заявлений или через ЕПГУ заявление о голосовании на одном из 30 цифровых избирательных участков, образованных в Москве.

- В этом случае такой избиратель будет исключен из списка избирателей по месту своего жительства и включен в список избирателей соответствующего цифрового избирательного участка в городе Москве, где он сможет проголосовать на выборах главы администрации Тамбовской области, - сообщает избирком Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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