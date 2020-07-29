Семь улиц Тамбова останутся без света

29 Июль 2020 2020-07-29T15:35:58+03:00

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 30 июля отключат свет на семи улицах областного центра. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВт электроэнергия не будет подаваться по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00:

ул. Ак. Рязанова, д.1-23;

ул. Сиреневая, д. 12-48

ул. Рябиновая, д. 18-26;

ул. Юбилейная, д. 16-20;

ул. Степная, д. 19-22;

ул. Отрадная, д. 19-22;

с 13.00 до 16.30 по ул. Ак. Островитянова, д. 15А.

Кроме того, из-за ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 15.00 до 17.00 свет отключат в СНТ по Рассказовскому шоссе в районе МНТК «Микрохирургия глаза».

ИСТОЧНИК KP.RU