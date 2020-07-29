2020-07-29T15:35:58+03:00
Общество

Семь улиц Тамбова останутся без света

Отключение электроэнергии произойдет 30 июля
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 30 июля отключат свет на семи улицах областного центра. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВт электроэнергия не будет подаваться по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00:

ул. Ак. Рязанова, д.1-23;

ул. Сиреневая, д. 12-48

ул. Рябиновая, д. 18-26;

ул. Юбилейная, д. 16-20;

ул. Степная, д. 19-22;

ул. Отрадная, д. 19-22;

с 13.00 до 16.30 по ул. Ак. Островитянова, д. 15А.

Кроме того, из-за ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 15.00 до 17.00 свет отключат в СНТ по Рассказовскому шоссе в районе МНТК «Микрохирургия глаза».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мичуринском драмтеатре готовятся к открытию нового сезона
Житель Тамбовской области получил условный срок за незаконную рубку дубов
Тамбовчане смогут выбрать участок для голосования на выборах губернатора
Семь улиц Тамбова останутся без света
Тамбовчанин расправился с односельчанином, а затем устроил пожар в его доме, чтобы скрыть преступление
В Тамбовской области мужчина осужден за удар полицейского по лицу
Тамбовчанину грозит до 10 лет колонии за угрозу убийством, разбой и кражу
Ночью на тамбовчанку напал грабитель: женщина лишилась 9 тысяч рублей
Двое детей попали под колеса авто в Тамбовской области
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июля: от COVID-19 вылечили 5 тысяч человек
Лжетурагент обманул тамбовчанку на 560 тысяч рублей
В Тамбовской области определили победителей фестиваля «Вишневарово»
Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии
Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной
Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник
Тамбовчане нашли труп во время купания в реке
Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»