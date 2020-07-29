Семь улиц Тамбова останутся без света
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 30 июля отключат свет на семи улицах областного центра. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВт электроэнергия не будет подаваться по следующим адресам:
с 8.30 до 12.00:
ул. Ак. Рязанова, д.1-23;
ул. Сиреневая, д. 12-48
ул. Рябиновая, д. 18-26;
ул. Юбилейная, д. 16-20;
ул. Степная, д. 19-22;
ул. Отрадная, д. 19-22;
с 13.00 до 16.30 по ул. Ак. Островитянова, д. 15А.
Кроме того, из-за ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 15.00 до 17.00 свет отключат в СНТ по Рассказовскому шоссе в районе МНТК «Микрохирургия глаза».
ИСТОЧНИК KP.RU