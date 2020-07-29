Житель Тамбовской области получил условный срок за незаконную рубку дубов

29 Июль 2020 2020-07-29T17:19:59+03:00

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На Тамбовщине суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса в Гавриловском районе. Установлено, что в ноябре 2019 года в полицию поступило сообщение от сотрудника Кирсановского лесничества, который сообщил, что неизвестный срубил семь дубов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Следственным отделом МОМВД России «Кирсановский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как оказалось, осужденный приехал в лес, где выбрал деревья, которые ему понравились. Он срубил их с помощью бензопилы, после чего погрузил дубы в автомобиль и отвез их на пилораму для дальнейшей распиловки на доски.

В ходе следственных действий подозреваемый сознался в преступлении. Общий объем незаконно добытой древесины составил 4 кубических метра. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается в 411 616 рублей.

- Приговором Гавриловского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU