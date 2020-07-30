2020-07-30T12:06:10+03:00
Происшествия

62-летняя тамбовчанка избила полицейского сумкой

Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции, в связи с исполнением им должностных обязанностей».

Установлено, что вечером, 7 мая текущего года, пенсионерку доставили в дежурную часть полиции за мелкое хулиганство. Находясь в холле, женщина стала вести себя агрессивно и высказывать недовольство относительно действий стражей порядка. Один из полицейских сделал ей замечание, после чего тамбовчанка стала избивать его сумкой и рукой по голове и лицу.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Могилу Ивана Мичурина отреставрируют за 5,6 млн рублей
В Тамбовской области за полгода нашли 74 поддельные купюры
Тамбовчане примут участие в полумарафоне «Забег.РФ»
В Тамбовском районе утонул 61-летний мужчина
Дом культуры в одном из сел Тамбовщины отремонтируют за 11 млн рублей
В Мичуринском районе торжественно захоронили останки солдата, погибшего в годы ВОВ
62-летняя тамбовчанка избила полицейского сумкой
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 30 июля: число заболевших COVID-19 приближается к 6 тысячам человек
Тамбовчане «обнесли» незапертый гараж и сбыли украденное через «Авито»
Эксперт Сбербанка: к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше
Два человека пострадали в столкновении двух легковушек на тамбовской трассе
Отчет губернатора Тамбовской области Александра Никитина покажут онлайн в интернете
В мичуринском драмтеатре готовятся к открытию нового сезона
Житель Тамбовской области получил условный срок за незаконную рубку дубов
Тамбовчане смогут выбрать участок для голосования на выборах губернатора
Семь улиц Тамбова останутся без света
Тамбовчанин расправился с односельчанином, а затем устроил пожар в его доме, чтобы скрыть преступление
В Тамбовской области мужчина осужден за удар полицейского по лицу
Тамбовчанину грозит до 10 лет колонии за угрозу убийством, разбой и кражу
Ночью на тамбовчанку напал грабитель: женщина лишилась 9 тысяч рублей
Двое детей попали под колеса авто в Тамбовской области
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июля: от COVID-19 вылечили 5 тысяч человек
Лжетурагент обманул тамбовчанку на 560 тысяч рублей
В Тамбовской области определили победителей фестиваля «Вишневарово»
Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии
Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной
Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник
Тамбовчане нашли труп во время купания в реке
Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»