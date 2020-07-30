62-летняя тамбовчанка избила полицейского сумкой

30 Июль 2020 2020-07-30T12:06:10+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции, в связи с исполнением им должностных обязанностей».

Установлено, что вечером, 7 мая текущего года, пенсионерку доставили в дежурную часть полиции за мелкое хулиганство. Находясь в холле, женщина стала вести себя агрессивно и высказывать недовольство относительно действий стражей порядка. Один из полицейских сделал ей замечание, после чего тамбовчанка стала избивать его сумкой и рукой по голове и лицу.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU