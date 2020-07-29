Тамбовчанин расправился с односельчанином, а затем устроил пожар в его доме, чтобы скрыть преступление

29 Июль 2020 2020-07-29T14:39:29+03:00

Сначала мужчина ударил пенсионера ножом, а затем обухом топора по голове

Изменить размер текста: A A

В Первомайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а также ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

Следствие установило, что днем, 9 марта этого года, в одном из домов села Новоархангельское Первомайского района во время распития алкогольных напитков между односельчанами произошел конфликт.

Обвиняемый решил, что 78-летний хозяин дома украл у него памятный кинжал, взял в руки нож и ударил им несколько раз пенсионера по различным частям тела. На этом злоумышленник не остановился и ударил собутыльника обухом топора по голове, после чего с силой наступил ему ногой на шею.

Чтобы скрыть преступление, мужчина положил рядом с телом погибшего одеяло, после чего поджег его. В доме произошел пожар, во время тушения которого спасатели обнаружили труп.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU