Тамбовчанин расправился с односельчанином, а затем устроил пожар в его доме, чтобы скрыть преступление
В Первомайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а также ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».
Следствие установило, что днем, 9 марта этого года, в одном из домов села Новоархангельское Первомайского района во время распития алкогольных напитков между односельчанами произошел конфликт.
Обвиняемый решил, что 78-летний хозяин дома украл у него памятный кинжал, взял в руки нож и ударил им несколько раз пенсионера по различным частям тела. На этом злоумышленник не остановился и ударил собутыльника обухом топора по голове, после чего с силой наступил ему ногой на шею.
Чтобы скрыть преступление, мужчина положил рядом с телом погибшего одеяло, после чего поджег его. В доме произошел пожар, во время тушения которого спасатели обнаружили труп.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU