2020-07-29T13:48:56+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина осужден за удар полицейского по лицу

Дебошира оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе 50-летнего местного жителя приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что 17 марта этого года на территории поселка Озерный мужчина был замечен нетрезвым в общественном месте. Для проведения медицинского освидетельствования полицейские доставили его в приемный покой Бондарской районной больницы. Во время проведения процедур дебошир локтем ударил в лицо стража порядка.

- В отношении 50-летнего жителя Бондарского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В ходе следственных действий опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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