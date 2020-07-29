2020-07-29T13:04:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанину грозит до 10 лет колонии за угрозу убийством, разбой и кражу

Мужчине предъявлено обвинение по 7 эпизодам
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 42-летнему местному жителю предъявлено обвинение по 7 эпизодам преступления. Установлено, что в конце августа прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по улице 8 Марта во время драки со своим знакомым толкнул его, в результате чего последний спиной разбил стекло находящегося на кухне квартиры буфета.

Затем злоумышленник взял в руку осколок разбитого стекла и приложил его к шее потерпевшего. Угрожая убийством, тамбовчанин потребовал от жертвы сообщить ему пароли от принадлежащих банковских карт, а также от мобильного телефона. Испугавшись за свою жизнь, мужчина выполнил все требования.

Сумма материального ущерба составила 21 000 рублей. Кроме того, тамбовчанин похитил личные документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, медицинский полис и военный билет, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования полицейские установили, что задержанный причастен к еще нескольким эпизодам на территории Тамбова и Мичуринского района. Указанные уголовные дела были объединены в одно производство. Тамбовчанин был заключен под стражу.

- В настоящий момент предварительное следствие по делу окончено. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела: по части 2 статье 162 «Разбой», по статье 158 ч. 3 п. «Г» «Кража с банковского счета», ч. 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и ч. 2 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей …». По 7 эпизодам лицу предъявлено обвинение. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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