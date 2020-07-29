Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июля: от COVID-19 вылечили 5 тысяч человек
У 2 тысяч пациентов инфекция проходила бессимптомно
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В Тамбовской области общее число заразившихся коронавирусом, по данным на 29 июля, достигло 5913 человек, 5000 из них выздоровели, 35 умерли. За последние сутки заболевание обнаружили еще у 35 жителей области. Среди заразившихся 14 мужчин и 20 женщин в возрасте от 37 до 83 лет, а также 8-летняя девочка.
- На госпитализации находятся 276 человек, из них диагноз «пневмония» у 236 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU