Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июля: от COVID-19 вылечили 5 тысяч человек

29 Июль 2020 2020-07-29T11:47:00+03:00

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В Тамбовской области общее число заразившихся коронавирусом, по данным на 29 июля, достигло 5913 человек, 5000 из них выздоровели, 35 умерли. За последние сутки заболевание обнаружили еще у 35 жителей области. Среди заразившихся 14 мужчин и 20 женщин в возрасте от 37 до 83 лет, а также 8-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 276 человек, из них диагноз «пневмония» у 236 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU