Двое детей попали под колеса авто в Тамбовской области

29 Июль 2020 2020-07-29T11:41:30+03:00

Девочки 12 и 13 лет катались на велосипедах

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За прошедшие сутки, 28 июля, в Тамбовской области зарегистрировали сразу две аварии, в которых пострадали дети. Так. 17 часов 15 минут на улице Заводской в районе дома №4

города Кирсанова, 32-летний водитель автомобиля «Mazda 6» наехал на 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде, с травмами ребенка доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ». Аналогичная авария произошла в 20 часов на улице Магистральной в районе дома

№35/1 города Тамбова. В этом случае 30-летний водитель автомобиля «Lada Granta», сбил 12-лтенюю велосипедистку.

- В результате аварии девочку с травмами доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU