Ночью на тамбовчанку напал грабитель: женщина лишилась 9 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T12:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

22 июля в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что ночью, когда она возвращалась домой по ул. Северо-Западной, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку. В ней находились документы, банковские карты и кошелек с 9000 рублей. После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия на улицу Северо-Западную областного центра выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения со всех магазинов, которые расположены по ходу следования предполагаемого преступника. По кадрам была составлена фотоориентировка и разослана всем наружным патрулям.

Вскоре предполагаемого грабителя, 37-летнего мужчину, задержали. Не раз судимого мужчину, доставили в отдел внутренних дел, где он признался в преступлении. Деньги к этому моменту они успел потратить на спиртное, сумка и документы у него изъяли и отправили на экспертизу.

- 24 июля Октябрьский районный суд заключил мужчину под стражу, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 2 ст.161. УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за такое преступление – 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU