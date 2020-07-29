Лжетурагент обманут тамбовчанку на 560 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T10:23:36+03:00

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В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жительницы областного центра. 10 октября 2019 года 49-летняя женщина нашла знакомого, который представился агентом по туризму, 36-летний мужчина обещал за небольшую плату оформить путевки в Турцию. На улице 60 лет Октября он получил 560 000 рублей для оформления документов на путевки. После этого мошенник внес задаток в реальную турфирму, чтобы путевки появилась в базе данных, далее изготовил поддельные ваучеры и билеты на самолет, отдал их своей знакомой, а оставшуюся сумму присвоил себе.

Женщина отправилась в Москву, ожидая своего рейса. За границей ее якобы ждала вилла в Турции, забронированная на 10 дней, но в аэропорту туристке сообщили, что она стала жертвой мошенника, так как ее билеты ненастоящие. Женщина позвонила своему «турагенту», на обвинения мужчина ответил, что он все оформил, как положено, а оставшуюся сумму просто не успел внести. Поняв, что ее обманули, тамбовчанка обратилась в органы правопорядка.

Афериста задержали, но вернуть похищенные у женщины деньги не удалось, к тому моменту все было потрачено. Как оказалось, раньше мужчина работал в сфере туризма, но потом его уволили. Выяснилось, что он является заядлым игроманом и все деньги спустил на азартные интернет-игры. Проверятся информация о причастности этого человека к похожим случаям мошенничества.

Установлено, что из 560 000 рублей аферист внес задаток за туристические путевки в 265 000. До конца оформлять путевку он не стал и присвоил себе оставшуюся сумму в размере 295 000 рублей. На время следствия, которое сейчас подошло к концу, мужчину поместили в следственный изолятор.

- В настоящий момент дело находится в прокуратуре с обвинительным заключением и в ближайшее время будет направлено в суд города Тамбова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU