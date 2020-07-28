Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии

28 Июль 2020 2020-07-28T18:00:30+03:00

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В Тамбове вступил в силу приговор суда по уголовному делу о покушения на убийство. Установлено, что вечером, 24 февраля этого года, ранее неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы 45-летний местный житель напал с ножом на одного из посетителей кафе-закусочной по улице Киквидзе.

Тамбовчанин, распивая спиртное в этом кафе, поссорился с мужчиной. Для разрешения конфликта они вышли на улицу, где осужденный прямо у входа в заведение достал из кармана своей куртки нож и ударил им своего оппонента в живот.

Затем тамбовчанин попытался нанести мужчине еще один удар, однако другие посетители закусочной смогли его остановить и отобрать нож. Благодаря своевременной помощи медиков, жизнь потерпевшему удалось спасти.

- С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU