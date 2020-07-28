2020-07-28T18:00:30+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии

Мужчина уже неоднократно отбывал срок в местах лишения свободы за совершение различных преступлений
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове вступил в силу приговор суда по уголовному делу о покушения на убийство. Установлено, что вечером, 24 февраля этого года, ранее неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы 45-летний местный житель напал с ножом на одного из посетителей кафе-закусочной по улице Киквидзе.

Тамбовчанин, распивая спиртное в этом кафе, поссорился с мужчиной. Для разрешения конфликта они вышли на улицу, где осужденный прямо у входа в заведение достал из кармана своей куртки нож и ударил им своего оппонента в живот.

Затем тамбовчанин попытался нанести мужчине еще один удар, однако другие посетители закусочной смогли его остановить и отобрать нож. Благодаря своевременной помощи медиков, жизнь потерпевшему удалось спасти.

- С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии
Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной
Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник
Тамбовчане нашли труп во время купания в реке
Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»
Арест иномарки побудил котовчанина оплатить почти 200 тысяч рублей долга
Тамбовчане стали победителями Всероссийского конкурса эстрадного искусства
В Тамбове завершили ремонт сквера на бульваре Энтузиастов
24-летняя девушка из Тамбовской зарабатывала на чужом несчастье, выдавая себя за экстрасенса
В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности
Тамбовчанка потеряла управление авто и протаранила столб
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июля: число жертв COVID-19 достигло 35 человек
Мошенники атаковали тамбовских предпринимателей
Тамбовские актеры начали работу над новым спектаклем
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Моршанске местного жителя осудили за мошенничество в инстаграме
В мэрии Тамбова составили график приема
Тамбовчанин после ссоры с предпринимателем поджег его машину
На Тамбовщину придет тридцатиградусная жара
В тамбовскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
В Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии обратились полмиллиона клиентов
Пятый класс пожарной опасности установлен в трех городах и семи районах Тамбовщины
В Тамбове жители 44 домов останутся без горячей воды
Шесть тамбовских выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов
Один из кандидатов на должность губернатора Тамбовщины отказался от участия в выборах