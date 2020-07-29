В Тамбовской области определили победителей фестиваля «Вишневарово»

29 Июль 2020 2020-07-29T09:41:06+03:00

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28 июля в Уварово сегодня подвели итоги и наградили победителей пятого фестиваля «Вишневарово». В этом году из-за пандемии коронавируса он впервые проходил в виртуальном формате, но от этого не стал менее зрелищным и интересным. Самых активных участников пригласили в Вишневый сквер, чтобы вручить заслуженные подарки.

- Всего на онлайн-фестиваль в разных номинациях было подано около 200 работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В числе конкурсантов были не только местные жители, но и участники из Мичуринского района, Саратова и Московской области, Тамбова и Инжавино.

В своих фото - и видеоработах они продемонстрировали мастерство в приготовлении «Бабушкиного вишневого варенья», изготовлении оригинальных шляпок в рамках «ВишнЯсветского раута», а также примерили вишневые наряды на своих домашних питомцев для участия «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ». В течение двух недель официальная группа фестиваля в социальной сети пестрила самыми разными вишневыми образами. Многие размещали в соцсетях видеоролики с песнями, стихами, танцами, посвященными главному символу города, рецепты фирменной вишневой выпечки и напитков. Все это придало виртуальному фестивалю праздничный колорит и душевную атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU