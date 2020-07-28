2020-07-28T16:40:26+03:00
Происшествия

Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник

Мужчина якобы совершил серьезную аварию, и ему требовалась помощь, чтобы избежать уголовной ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники полиции города Мичуринска совместно с коллегами из Орска задержали в наукограде телефонного мошенника. Выяснилось, что 32-летний мужчина позвонил жительнице Орска и представился ее дальним родственником. Он сообщил, что совершил серьезное ДТП и попросил ее срочно перевести на номер его телефона 7 тысяч рублей для того, чтобы «решить вопрос» с полицейскими.

Женщина, поверив мошеннику, осуществила перевод требуемой суммы. Затем мичуринец позвонил ей снова и попросил перевести еще 7 тысяч рублей, что она и сделала. Спустя какое-то время жительница Орска поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы.

- При доставлении в отдел полиции мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что решил «заработать» мошенническим способом, а дозвонился до потерпевшей методом простого перебора телефонных номеров. В настоящее время следственным подразделением отделения полиции № 4 по г. Орску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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