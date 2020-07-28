2020-07-28T15:25:06+03:00
Общество

Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»

Проведение таких массовых мероприятий, по мнению санитарных врачей, возможно только после полного снятия ограничений из-за коронавируса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Санитарные врачи подтвердили запрет на проведение массового мероприятияСанитарные врачи подтвердили запрет на проведение массового мероприятияФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

В региональном управлении Роспотребнадзора, после заявлений организаторов фестиваля «Чернозём» о том, что санитарные врачи не запрещали проведение мероприятия, а лишь выдали предостережение, что оно невозможно именно сейчас и через несколько недель все может измениться, разъяснили свою позицию по этому вопросу.

В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области напомнимают, что опыт проведения рок-фестиваля «Чернозем» в предшествующие годы говорит о том, что мероприятие является массовым с большим количеством его участников. По общей оценке в 2019 году фестиваль посетило около 30 тысяч человек, более половины из которых являлись жителями других регионов.

- Фрмат и условия проведения рок-фестиваля практически исключают какую-либо возможность обеспечения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, - считают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - В связи с этим, оценивая складывающуюся ситуацию и прогнозах ее развития в краткосрочном периоде, а также возможные высокие риски ее осложнения в случае проведения рок-фестиваля «Черноземье» 2020 в планируемые сроки, Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области считает невозможным его проведение в настоящее время.

Санитарные врачи считают, что проведение рок-фестиваля «Чернозем» будет являться грубым нарушением действующего федерального и регионального законодательства, регулирующего отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а за это грозит ответственность вплоть до уголовной. Специалисты отмечают, что проведение фестиваля возможно будет только после полного снятия ограничений по коронавирусу, а нынешняя ситуация не позволяет этого сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин, напавший с ножом на посетителя кафе, получил шесть лет колонии
Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной
Жительница Орска перевела деньги мошеннику из Мичуринска, поверив, что он ее дальний родственник
Тамбовчане нашли труп во время купания в реке
Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»
Арест иномарки побудил котовчанина оплатить почти 200 тысяч рублей долга
Тамбовчане стали победителями Всероссийского конкурса эстрадного искусства
В Тамбове завершили ремонт сквера на бульваре Энтузиастов
24-летняя девушка из Тамбовской зарабатывала на чужом несчастье, выдавая себя за экстрасенса
В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности
Тамбовчанка потеряла управление авто и протаранила столб
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июля: число жертв COVID-19 достигло 35 человек
Мошенники атаковали тамбовских предпринимателей
Тамбовские актеры начали работу над новым спектаклем
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Моршанске местного жителя осудили за мошенничество в инстаграме
В мэрии Тамбова составили график приема
Тамбовчанин после ссоры с предпринимателем поджег его машину
На Тамбовщину придет тридцатиградусная жара
В тамбовскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
В Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии обратились полмиллиона клиентов
Пятый класс пожарной опасности установлен в трех городах и семи районах Тамбовщины
В Тамбове жители 44 домов останутся без горячей воды
Шесть тамбовских выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов
Один из кандидатов на должность губернатора Тамбовщины отказался от участия в выборах