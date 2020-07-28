Тамбовский Роспотребнадзор настаивает: «Чернозёма» не будет»

28 Июль 2020 2020-07-28T15:25:06+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора, после заявлений организаторов фестиваля «Чернозём» о том, что санитарные врачи не запрещали проведение мероприятия, а лишь выдали предостережение, что оно невозможно именно сейчас и через несколько недель все может измениться, разъяснили свою позицию по этому вопросу.

В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области напомнимают, что опыт проведения рок-фестиваля «Чернозем» в предшествующие годы говорит о том, что мероприятие является массовым с большим количеством его участников. По общей оценке в 2019 году фестиваль посетило около 30 тысяч человек, более половины из которых являлись жителями других регионов.

- Фрмат и условия проведения рок-фестиваля практически исключают какую-либо возможность обеспечения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, - считают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - В связи с этим, оценивая складывающуюся ситуацию и прогнозах ее развития в краткосрочном периоде, а также возможные высокие риски ее осложнения в случае проведения рок-фестиваля «Черноземье» 2020 в планируемые сроки, Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области считает невозможным его проведение в настоящее время.

Санитарные врачи считают, что проведение рок-фестиваля «Чернозем» будет являться грубым нарушением действующего федерального и регионального законодательства, регулирующего отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а за это грозит ответственность вплоть до уголовной. Специалисты отмечают, что проведение фестиваля возможно будет только после полного снятия ограничений по коронавирусу, а нынешняя ситуация не позволяет этого сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU