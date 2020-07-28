Тамбовчане нашли труп во время купания в реке

28 Июль 2020 2020-07-28T16:15:12+03:00

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27 июля около 15 часов в селе Коршуновка Моршанского района местные жители, купавшиеся в реке, нашли там тело взрослого мужчины. Личность погибшего, которому на вид около 50-55 лет, в настоящее время устанавливают следователи.

- Обстоятельства и причины гибели устанавливают следователи Моршанского МСО СУ СКР по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU