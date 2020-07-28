Тамбовчанам запретили залезать на новых ежей, установленных на набережной

28 Июль 2020 2020-07-28T17:19:34+03:00

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На прошлой неделе на набережной появилась новая композиция «Семейство ежей», которая состоит из двух взрослых животных и троих малышей. Сразу после установки тамбовчане стали устраивать фотосессии со скульптурами. Несмотря на то, что в основе фигур расположены специальные металлические конструкции, сами по себе они не предназначены для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. Чтобы композиция как можно дольше сохраняла красоту, горожан просят не облокачиваться, не садиться, не вставать на скульптуры, а также не подсаживать даже маленьких детей на их выступающие части.

- Для создания запоминающегося кадра тамбовчанам достаточно выбрать удачный ракурс, расположившись рядом, - говорят в пресс-службе мэрии города. – А для того, чтобы фотографироваться было удобнее, композицию в ближайшее время дополнят специальные подставки-пеньки. Присев на них, каждый желающий сможет сделать фотографию на память.

ИСТОЧНИК KP.RU