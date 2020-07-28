Арест иномарки побудил котовчанина оплатить почти 200 тысяч рублей долга

28 Июль 2020 2020-07-28T14:42:37+03:00

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В Котовске местный житель после ареста автомобиля «Kia Shuma» в кратчайшие сроки погасил задолженность по налогам и сборам в размере 190 тысяч рублей. До этого мужчина всячески уклонялся от оплаты долга.

- На исполнении в Котовском городском отделении судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина П. задолженности по налогам и сборам на общую сумму 190 тысяч рублей. Добровольно должник оплачивать задолженность не стремился, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

В итоге судебный пристав арестовал иномарку должника. Котовчанин испугался и через несколько дней погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU