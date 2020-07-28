В Тамбове завершили ремонт сквера на бульваре Энтузиастов

28 Июль 2020 2020-07-28T13:00:08+03:00

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В Тамбове завершилась реконструкция общественного пространства на бульваре Энтузиастов в границах улиц Карла Маркса и Социалистической. Благоустройство этой территории выбрали тамбовчане на рейтинговом голосовании в прошлом году.

Прежде чем дизайн-проект реконструкции сквера воплотили в жизнь, он прошел общественное обсуждение, претерпел множество изменений с учетом пожеланий местных жителей, и вот теперь его реализация завершена.

Сейчас пешеходные дорожки украшает тротуарная плитка на площади 860 кв. метров, дорожный и парковый бордюр. Установлены 24 опоры уличного освещения - современные, лаконичные, энергоэффективные с одним и двумя светодиодными светильниками. Большое внимание уделили озеленению, которое создает особую атмосферу уюта и комфорта. Уложили газонный рулон, высадили молодые деревца - липы, пирамидальные тополя, березы. Всего 89 саженцев. Ландшафтный дизайн дополнили туи и можжевельник, а еще более 1500 кустарников — бирючины, пузыреплодника и котовника. Установили 14 скамеек из бетона и древесины в стиле минимализма и 14 необычных урн.

- В дополнение к благоустроительным работам асфальтировали тротуар вдоль частных домов около сквера, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова. - Такое решение было принято во время комиссионного обследования, проведенного по просьбе жителей. Пешеходную зону от проезжей части оградила 151 секция ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU