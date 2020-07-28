2020-07-28T12:27:13+03:00
Происшествия

24-летняя девушка из Тамбовской зарабатывала на чужом несчастье, выдавая себя за экстрасенса

Жительница Сосновки якобы могла снимать порчи и лечить от запоя
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области 24-летняя жительница Сосновки подозревается в серии фактов мошенничества. Установлено, что девушка представлялась экстрасенсом и оказывала различные услуги, в том числе по телефону и интернету.

Мошеннице удалось обмануть шесть человек из Московской области, Краснодарского края и Калининградский области, которые поверили ей и попросили оказать услуги по снятию сглаза, порчи, а также по снятию запоя у родственников.

Например, жительница Подмосковья отправила частями на карту «экстрасенса» из Сосновки 7 тысяч рублей в надежде вылечить мужа от запоя. Правда, мужчина продолжал пить, и обманутая женщина написала заявление в полицию.

Сотрудники полиции задержали «экстрасенса». Девушка созналась в содеянном, и призналась, что никакими способностями не обладает.

- Сейчас следственными органами проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, устанавливаются другие лица, которые могли поверить мошеннице и отправить ей деньги, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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