Тамбовчане стали победителями Всероссийского конкурса эстрадного искусства

28 Июль 2020 2020-07-28T13:50:30+03:00

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В Тамбове подвели итоги II Всероссийского дистанционного конкурса эстрадного искусства. Он проходил под эгидой управления культуры и архивного дела Тамбовской области и колледжа искусств. Среди лауреатов — юные хореографы, вокалисты и музыканты областного центра.

- Конкурс проводился в 7 возрастных группах по номинациям «Инструментальное искусство», «Эстрадная хореография» и «Эстрадный вокал». География участников конкурса была представлена Липецкой, Воронежской, Саратовской и Тамбовской областями, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

В итоге, лауреатами 1 степени среди вокалистов стали самые юные участницы конкурса - воспитанница детского сада №59 «Ягодка» Наталия Баушева, ученицы тамбовского колледжа искусств Вероника Мишукова, Валерия Беляева и Ольга Барсукова. В возрастной категории «Соло, 10-12 лет» диплом лауреата 1 степени у Полины Давыдкиной из Центра дополнительного образования детей, Яны Росляковой и Александры Суспицыной из колледжа искусств, Анны Шутовой из детской музыкальной школы имени С.М.Старикова. Среди подростков 13-15 лет лауреатом 1 степени стала Мария Голик из колледжа искусств, а среди девушек и юношей 16-18 лет — Ангелина Дудышева и Виктория Петракова, также ученицы колледжа искусств. В этой же возрастной категории диплом лауреата 1 степени завоевала Татьяна Маркарян из Центра дополнительного образования детей.

В номинации «Инструментальное искусство» лауреаты 1 степени — тамбовчане Даниил Иванцов, Олег Кочетов, Алексей Афонин, Башир Ризаев, Кристина Медведева и Андрей Якунин.

В номинации «Хореография» обладателями дипломов лауреатов 1 степени стали Ульяна Никольская и Мария Кузнецова (хореографическая студия «Ритм»), ансамбль классического танца «Экзерсис» и театр танца «Истоки» колледжа искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU