Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июля: число жертв COVID-19 достигло 35 человек

28 Июль 2020 2020-07-28T10:20:17+03:00

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В Тамбовской области продолжают выявлять заразившихся коронавирусом жителей региона. На сегодняшний день, 28 июля, их число составляет 5878 человек, из них 4931 пациент выздоровел, 35 умерли. За последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось еще на одного человека.

28 июля выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 14 мужчин и 20 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, а также двое детей – 12-летняя девочка и 15-летний мальчик. Все заразившиеся контактировали с больными.

- На госпитализации находятся 278 человек, из них диагноз «пневмония» у 242 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU