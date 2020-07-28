Тамбовчанка потеряла управление авто и протаранила столб
35-летнюю женщину доставили в больницу
Женщина не справилась с машинойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала женщина, произошла 27 июля в 2 часа 15 минут в районе дома №111 села Малая Уваровщина Кирсановского района. По данным областного УГИБДД, 35-летняя водитель автомобиля «Renault Sandero» не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередач.
- В результате ДТП женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU