В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности

28 Июль 2020 2020-07-28T11:40:24+03:00

В этом году в регионе произошло 5 лесных пожаров

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По информации управления лесами Тамбовской области, на территории региона установлен высокий (IV), а местами – наивысший (V) класс пожарной опасности. Патрулирование лесов из-а этого проводят в усиленном режиме.

На днях на территории Кирсановского лесничества группа патрулирования обнаружила возгорание. На место пожара оперативно прибыли группы пожаротушения. Огонь локализовали и ликвидировали в считанные минуты. Площадь возгорания составила один гектар. Ущерба лесному фонду огонь не нанес. По словам специалистов, причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Отметим, что всего в этом году в лесах на территории Тамбовской области произошло 5 возгораний в Бондарском, Кирсановском, Инжавинском районах. Огнем пройдено 6,6 гектара леса без ущерба лесному фонду.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона в рамках патрулирования лесов выявлено 120 нарушений пожарной и санитарной безопасности. В 2020 году лесными инспекторами было организовано свыше 1,8 тысячи рейдовых мероприятий.

- Лесоводы региона призывают жителей и гостей области соблюдать правила поведения в лесу в пожароопасный период: не разводить костры и не использовать иные источники открытого огня, не проводить выжигание травы на прилегающих к лесному фонду территориях, а также сельскохозяйственных палов. При обнаружении лесных пожаров нужно сообщать в региональный пункт диспетчерского управления по телефону 8 (4752) 72-00-14, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU