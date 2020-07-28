2020-07-28T09:40:11+03:00
Общество

Мошенники атаковали тамбовских предпринимателей

Аферисты предлагают бизнесменам помощь в оформлении «Уголка потребителя», представляясь сотрудниками Роспотребнадзора
Ксения АЛЕШИНА
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Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовский области сообщает о поступающих обращениях и жалобах от руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей Тамбова и области на действия мошенников, связанных с коронавирусной инфекцией.

Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора, используя реальные фамилии и должности, по телефону уведомляют предпринимателей о предстоящей проверке, предлагая оказать практическую консультацию, а также купить нормативные документы для «Уголка потребителя».

Известно, что за консультацию и документы аферисты просили 2 500 рублей. В случае приобретения предлагаемых товаров и услуг, мошенники гарантировали «сертификат соответствия и положительные результаты проверки при выезде проверяющего сотрудника ФБУЗ».

- В связи со сложившейся ситуацией, обращаем Ваше внимание, что ФБУЗ никогда не предлагает компаниям и ИП такие платные услуги и не сообщает о грядущей проверке по телефону или при помощи SMS-сообщения. Все плановые проверки проводятся согласно утвержденному графику. При этом о приходе сотрудников проверяемый должен быть оповещен не позднее чем за три рабочих дня до начала проверки либо заказным письмом, либо электронным сообщением.ФБУЗ просит всех, кто столкнется с подобными действиями мошенников, позвонить по телефону 8(475 2)72-03-19 и сообщить о номерах телефонов мошенников для передачи в органы полиции, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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