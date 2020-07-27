В мэрии Тамбова составили график приема

27 Июль 2020 2020-07-27T16:24:18+03:00

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В администрации города определили график приема тамбовчан руководителями мэрии и начальниками комитетов. Так, глава города Наталия Макаревич будет вести его 1 раз в месяц, при этом конкретного дня приема не указано, он будет определяться с учетом «личного графика работы». Первый замглавы администрации Алексей Власов будет встречаться с горожанами каждый 4-й четверг месяца с 14 часов. Заместитель мэра Ольга Немтинова, курирующая социальную политику, примет горожан во 2-ю и 4-ю среду месяца, также во второй половине дня. И.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам Владимир Сыщиков проведет встречи каждый 2-й и 4-й вторник месяца. И. о. замглавы по экономическим вопросам Кристина Четырина встретится с горожанами во 2-й четверг месяца, а Антонина Колодина, которая курирует связи с общественностью будет вести прием каждый третий четверг месяца. Записаться на встречу с первыми лицами города можно по тел. – 72-05-55.

Аналогичный график определили и для руководителей подразделений мэрии. Например, встретиться с председателем комитета образования Евгением Выжимовым тамбовчане смогут в 1-ю и последнюю среду месяца. Запись на прием ведется по тел. 53-44-14. Руководитель управления дошкольного образования Наталия Полунина ведет прием в 1-ю среду месяца (тел. 48-22-08). Руководитель комитета городского хозяйства Павел Филатов примет горожан в 1-ю и 3-ю среду месяца (тел. 79-03-82). Начальник жилкомитета Александр Бессонов встречается с тамбовчанами в 1-ю и 3-ю среду месяца (тел. 79-03-89). Председатель комитета комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Татьяна Долгих ведет прием каждый 2-й и 4-й четверг месяца (тел. 48-18-27).

ИСТОЧНИК KP.RU