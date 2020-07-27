В Моршанске местного жителя осудили за мошенничество в инстаграме

27 Июль 2020 2020-07-27T17:00:42+03:00

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В Моршанске суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Установлено, что мужчина создал в социальной сети «Инстаграм» страницу, на которой разместил информацию о продаже детских игровых комплексов и комплектующих к ним, указав при этом различные способы связи.

Ему написала женщина, жительница города Уварово. Она захотела приобрести один из детских комплексов за 60 тысяч рублей. Мужчина предложил покупательнице скидку, но для этого ей надо было перечислить ему на карту 25% от стоимости товара, т.е. 15 тысяч рублей, что она и сделала.

Впоследствии, когда женщина почувствовала неладное, она потребовала от жителя Моршанска вернуть ей деньги обратно. Однако мужчина выдвигал различные причины, чтобы этого не делать.

Аналогичным образом мошенник «развел» на деньги еще троих потерпевших, один из которых проживает в Тамбовской области, а двое других - в республике Татарстан и Красноярском крае. Общая сумма похищенных им денежных средств составила 164 тысячи рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, по совокупности совершенных преступлений, суд приговорил злоумышленника к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселения. По заявлениям потерпевших с осужденного в их пользу взыскана вся сумма причиненного им материального ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU