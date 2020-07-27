Тамбовчанин после ссоры с предпринимателем поджег его машину

27 Июль 2020 2020-07-27T15:39:24+03:00

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В полицию Сампурского района поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» в поселке Сатинка. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и пожарная бригада. Спасатели помогли местным жителям потушить огонь, однако задняя часть машины сгорела — бампер, правая фара и правое крыло.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит предпринимателю, у которого накануне произошел конфликт с местным жителем на бытовой почве.

- Место происшествия было осмотрено экспертом-криминалистом, который на месте пожара обнаружил разбитую бутылку с горючей смесью, ставшей причиной возгорания. Полицейские опросили очевидцев и свидетелей и установили, что к возгоранию мог быть причастен 28-летний местный житель. Он был задержан и опрошен. После проведения проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела за поджог имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU