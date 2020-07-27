Тамбовские актеры начали работу над новым спектаклем

27 Июль 2020 2020-07-27T18:01:00+03:00

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В Тамбовском драматическом театре актеры приступили к работе над спектаклем «Три супруги совершенства» по одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Алехандро Касона. Его режиссером-постановщиком стал заслуженный артист России Валентин Варецкий.

Тамбовчанам уже знакомо творчество Валентина Варецкого по спектаклям «Декамерон», «Человек из Ламанчи», «За двумя зайцами», «Ханума». Премьера новой музыкальной комедии запланирована на новый сезон.

- Пьеса «Три супруги совершенства» рассказывает авантюрную историю трех супружеских пар, собравшихся отпраздновать 18-летие своих свадеб, сыгранных в один день. Мужчины просто боготворят своих идеальных жен. И только одно обстоятельство омрачает эту встречу – общий друг всех трех семейств в предсмертном письме сообщает, что у него был роман с супругой каждого из них, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU