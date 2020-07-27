На Тамбовщину придет тридцатиградусная жара

27 Июль 2020 2020-07-27T14:45:43+03:00

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По информации Тамбовского ЦГМС, с 28 по 30 июля 2020 года во второй половине дня жителей региона ожидает тридцатиградусная жара. В эти дни столбик термометра поднимется до 30-33 градусов.

- Прогнозируется с вероятностью 70-90% возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на территории районов области связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения, нарушениями в работе ж/д транспорта в результате деформации железнодорожного полотна, которое может привести к авариям при прохождении пассажирских и грузовых составов, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU