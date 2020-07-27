В тамбовскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
Сотрудники исправительного учреждения задержали жителя Чеченской Республики
Внутри свертка, который был прицеплен к квадрокоптеру, находились мобильники,сим-карты, наушники и зарядные устройстваФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В Моршанске сотрудники исправительной колонии № 5 задержали жителя Чеченской Республики, который пытался доставить на территорию жилой зоны запрещенные предметы. Осуществить задуманное мужчина собирался с помощью квадрокоптера.
- При личном досмотре задержанного гражданина обнаружен и изъят квадрокоптер, а также полиэтиленовый сверток. Внутри упаковки находилось 7 мобильных телефонов, 34 сим-карты, 3 зарядных устройства, 1 пара наушников, USB-шнур. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU