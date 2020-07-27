2020-07-27T13:09:13+03:00
Общество

Пятый класс пожарной опасности установлен в трех городах и семи районах Тамбовщины

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности
Ксения АЛЕШИНА
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Разведение костров в лесу категорически запрещеноРазведение костров в лесу категорически запрещеноФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Бондарский, Жердевский, Знаменский, Токаревский, Сампурский) и трех городских округов (г. Тамбов, г. Рассказово, г. Котовск) установлен пятый класс пожарной опасности.

В связи с этим запрещается разведение костров в лесу, в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

- Помните, что непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы. В частном секторе или на даче не устраивайте свалки горючих отходов. Сухую траву собирайте граблями, сжигайте ее вместе с мусором в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, в 50 метрах от строений. Опасайтесь сильных порывов ветра, держите наготове инвентарь для тушения пожара (ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком), - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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